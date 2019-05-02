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Bu köpek suyunu tas yerine çeşmeden içiyor

Bursa’da sahipli bir köpek susadığı zaman suyunu tas yerine çeşmenin musluğundan içiyor.

Bursa'da sahipli bir köpek susadığı zaman suyunu tas yerine çeşmenin musluğundan içiyor.


Çekirge semtinde bir otelde müdür olarak çalışan Mehmet Taşkeser, 11 yıl önce çocuğuna Golden cinsi bir köpek aldı. Aldığı bu köpeğe Juliet ismini koydu. Köpeğe o kadar bağlandı ki 11 yıldır yanından ayırmadığı köpeğine gözü gibi bakıyor. Juliet ise suyunu tas yerine musluktan içmeyi seviyor. Susadığı zaman önüne konulan tastan su içmeyen sevimli köpek, sahibine patisiyle dokunarak musluğu açmasını istiyor. Sahibinin musluğu açmasıyla birlikte ağzını musluğa dayayan köpek kana kana su içiyor. Mehmet Taşkeser'in bulunduğu işletmeye gelen müşteriler ise köpeğin musluktan su içtiğini görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.


Juliet'i 11 yıl önce sahiplendiğini ifade eden Mehmet Taşkeser, "İnsanların hayvanlarla iç içe olması kadar güzel bir şeyin olmadığını burada gördüm. Köpeğimizin ismi Juliet, insanlarda görmediğiniz saygı ve sevgiyi evcil hayvanlarda görebiliyoruz. Juliet'in bir özelliği var, suyu musluktan içer. Ben musluğu açarım, kendisi insan gibi kafasını musluğa dayayıp susuzluğu dinene kadar su içer. Köpeğim 11 yaşında, enikken aldım. 11 yıldır benim elimde büyüdü. 9 yıldır suyu musluktan içiyor" dedi.

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