Bu köyde bütün oylar AK Parti'ye çıktı

Seçim sonrası ilk ilçe ziyaretini İznik'e yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Halkımız bize büyük bir teveccüh gösterdi. Şimdi sıra bizde. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik ilçesinin Elbeyli, Candarlı, Gürmüzlü ve Elmalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, seçimde kendilerine verilen destekten ötürü teşekkür etti. Bursa Milletvekili Zafer Işık ile birlikte ilk Elbeyli'ye gelen Başkan Aktaş, burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Meydandaki tüm esnafı tek tek ziyaret edip, 'hayırlı işler' dileğinde bulunan Başkan Aktaş, daha sonra kahvehanede toplanan vatandaşlara seslendi. Yoğun programı sebebiyle seçim öncesi Elbeyli'ye gelemediğini, buna rağmen bölgeden büyük destek aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Hiç şüpheniz olmasın günler bizi bekliyor, çok güzel işler olacak. Bursa'mızı İznik'iğimizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacağız. Büyük mahalle, küçük mahalle demeden, merkez kırsal demeden hizmetlerimizi her köşeye ulaştıracağız. Elbeyli özelinde de projelerimiz hazır. Burada meyvecik önemli ve hal ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Yine Elbeyli Üzümsporlu kardeşlerimizin idman sahası yapılmasıyla alakalı talepleri oldu. Onunla ilgili çalışmayı da yapacağız. Dere ıslahının biten bölümü var, az bir kısmı kaldı onu da kısa sürede tamamlayacağız. Arazi yolları ve asfaltlanacak yollarla ilgili çalışmalarımız olacak. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Aldığımız bu emâneti en üst noktaya çıkarmak boynumuzun borcu" dedi.

Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, özellikle kırsal kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bakanımız Manisa'da yaptığı konuşmada 'Sofralık zeytine 30 kuruş destek verebiliriz' şeklinde bir açıklama yaptı. Ben 30 kuruşun yeterli olmayacağını, 50 kuruştan az olmaması gerektiğini bakanımıza ilettim. Bakanımız da ilgili komisyona konunun tekrar görüşülmesi için talimat vereceğini söyledi. Eğer ürüne destek alabilirsek, zeytin müstahsilleri için büyük kazanç olacak" diye konuştu.

Elmalı'da bütün oylar AK Parti'ye

Daha sonra Candarlı ve Gürmüzlü mahallelerinde de kahvehaneleri gezip, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş'ın son durağı ise, seçimlerde sadece 1 oyun AK Parti dışında bir partiye verildiği Elmalı Mahallesi oldu. Seçimlerde toplam 250 oyun biri hariç tamamının kendilerine çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Siz sözünüzü söylediniz, artık bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Eksiklikleri ve aksaklıkları gidermek bizim işimiz. Göletle ilgili bir beklentiniz var. Proje çalışmalarına başladık. Proje çalışmalarını 3 ay içinde bitirip, en kısa zamanda da inşaatı tamamlayacağız. Bursa sınırları içindeki her mahallemizin derdi, bizim derdimiz. Bütün hizmetleri sizlerle buluşturma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.