Bu köyde yeni yapılan düğün salonu için para alınmayacak

Yapılan düğün salonu vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'ne yapılan düğün salonunda köylüler kendileri çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Muhtarı Erdem Bayram, “ Köyümüz 90 hane olup 320 kişi yaşamaktadır. Yapılan salonumuz 600 kişiliktir. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Belediyesi ve halkımız tarafından yapılmaktadır. Düğün salonumuzdan hiçbir ücret alınmayacak. Tamamen halkımızın hizmeti parasız olarak verilecektir. Bunun dışında mevlit ve özel toplantılarda da kullanılacaktır. Bu yılbaşında başladığımız salonumuz tam anlamıyla önümüzdeki Mart ayında bitecek. Sıva ve diğer eksiklerimiz kaldı. Bunun için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Muhtar Bayram, “Salonun inşaatında bizlere destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.