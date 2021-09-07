Bu kurs meslek sahibi yapıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Pandemi süresince eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren OSMEK, önümüzdeki kış dönemi boyunca halıcılık, yabancı dil, diksiyon, muhasebe, resim ve bağlama gibi 75 farklı branşta hizmet verecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak maksadıyla ücretsiz olarak düzenlenen kurslar Hüdavendigâr, Emek, Soğanlı, Demirtaş, Mehmet Akif, Ördekli, Seyyid Usul, Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Doburca, Yeniceabat, Namık Kemal, Altınova, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Tuna, Hamitler ve Emek FSM hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerlere ise kurs bitiminde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

OSMEK kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, (0224) 444 16 01 numaralı telefondan 1869 ve 1870 dahili hat üzerinden veya http://osmek.osmangazi.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek.