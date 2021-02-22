Bu kuş dans ediyor

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanlarındaki yaban hayatı gözlemleyip, kayıt altına almaya devam ediyor. Kış göçmeni olarak adlandırılan küçük su çulluğu kuşunun yiyecek aradığı anları kayıt altına aldı. Küçük su çulluğu kuşunun daha çok orman ve bataklıklarda yaşadığını anlatan Tüydeş, “Bu kuş ülkemizde çok sık görülmez. Ana vatanı Doğu Avrupa ve Rusya'dır. Soğuk kış aylarında ülkemizde Trakya, Marmara Bölgesi, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlara misafir olurlar” dedi.

Tüydeş'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde küçük kuş solucan ve bitki köklerini bulmak için sesler çıkartıyor. Bu görüntüler sosyal medyada bolca beğeni topladı.