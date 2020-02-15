İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu levhalar hayat kurtarıyor

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ’a gelen ziyaretçiler, bütün ikazlara rağmen ormanlık alana girmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'a gelen ziyaretçiler, bütün ikazlara rağmen ormanlık alana girmeye devam ediyor. Her yıl çok sayıda kişinin kaybolduğu Uludağ'da tedber alan jandarma yetkilileri, 2013 yılından beri ziyaretçilerin girebileceği belli noktalara koordinat ve ikaz levhaları asarak kaybolan vatandaşlara süratle ulaşıyor.


Uludağ'da kış aylarında zaman zaman kar yüksekliği 2 metreyi aşıyor. Yerden 3 ila 4 metre yüksekliğinde ağaçlara asılan ikaz levhalarının bu sayede daha kolay görünmesi sağlanıyor. G-2, E-6 gibi belli mevkiileri bildiren tabelalar zor durumda kalındığında ulaşılması gereken numaraları ve yapılması gerekenleri bildiriyor. Tabelalarda ayrıca kaybolan kişinin en kısa zamanda bulunacağı bildirilirken, sakin olunması ve bulunduğu noktadan ayrılmaması gerektiği yazıyor. Tabelalarda, lüzumsuz telefon görüşmeleri yapılarak cep telefonu şarjlarının bitirilmemesi ve yorucu hareketler yaparak vücut ısısının korunması hususunda tavsiyeler yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.