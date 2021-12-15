Bu maçın kaybedeni yok

Yıldırım Belediyesi ve Topuklu Kramponlar Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Topuklu Kramponlar ve Yıldırım Gücü karşı karşıya geldi. Rekabetten ziyade dostluğun öne çıktığı müsabakaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de Topuklu Kramponlar Platformu ile birlikte Hümâ Hatun Anaokulu küçük yaş grubu ‘özel çocuklarımızın yararına Topuklu Kramponlar Futbol Müsabakası'nı tertip ettik. Ben müsabakada evlatlarımız için ter akıtan ve centilmence yarışan her iki takımımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Müsabaka, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın her iki takıma da madalya ve kupa takdimiyle sona erdi.