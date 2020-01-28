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Bu mağarada sıcaklık hep aynı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Oylat Mağarası’nda sıcaklık yaz ve kış hiç değişmiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Oylat Mağarası'nda sıcaklık yaz ve kış hiç değişmiyor. Mağarada sıcaklık hep 18 derece olurken, gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


İnegöl ilçesinde, Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası 750 metre uzunluğunda ve 95 metre genişliğe sahip. Sıcaklığın hiç değişmediği mağarada yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkılıyor. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşurken, merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın ortamı ise fantastik film dekorlarını andırıyor. Mağaranın bir diğer özelliği ise, astım ve bronşit hastası olanlara iyi geliyor. Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınan mağarayı, her gün onlarca kişi geziyor. Gelenler, gördükleri manzara karşısında ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


3 bin yıllık Oylat Mağarası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi. Yetkililer o kadar önlem almasına rağmen bir türlü bunun önüne geçemiyor. Tarihi mağarada yazılan yazılar kameraya böyle yansıdı.

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