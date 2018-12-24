Bu mağaza yüzleri güldürüyor

Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanması için hayata geçirilen ‘Sevgi Mağazası' yüzleri güldürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafeti hiçbir ücret ödemeden alabildiği Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Sevgi Mağazası'na gelen vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan 2018 yılında 5 binden fazla vatandaş faydalandı.

Sevgi Mağazası'nın örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayırsever vatandaşlarımız kullanabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarını Sevgi Mağazası'na bağışlıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bu mağazamızdan ücretsiz olarak giyim ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde insanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı oluyoruz. Mağazamızdan her yaştan vatandaşımız istifâde edebiliyor” dedi.