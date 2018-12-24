İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu mağaza yüzleri güldürüyor

Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanması için hayata geçirilen ‘Sevgi Mağazası’ yüzleri güldürüyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanması için hayata geçirilen ‘Sevgi Mağazası' yüzleri güldürüyor.


İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafeti hiçbir ücret ödemeden alabildiği Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Sevgi Mağazası'na gelen vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan 2018 yılında 5 binden fazla vatandaş faydalandı.


Sevgi Mağazası'nın örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayırsever vatandaşlarımız kullanabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarını Sevgi Mağazası'na bağışlıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bu mağazamızdan ücretsiz olarak giyim ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde insanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı oluyoruz. Mağazamızdan her yaştan vatandaşımız istifâde edebiliyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.