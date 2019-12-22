Bu mahallenin sokaklar? 24 saat g?zetleniyor

Bursa'da bir mahallenin b?t?n sokaklar?na g?venlik kameras? yerle?tirildi.

Ovaak?a Santral Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan 54 soka??n b?y?k k?sm?na g?venlik kameras? yerle?tirdi. Her sokakta ya?ayan vatanda?lar kendi sistemlerini kurarken, mahallede neredeyse b?t?n sokaklar g?venlik kameras? sistemiyle donat?ld?. Cep telefonlar?na y?kledikleri sistemle sokaklar?n? 24 saat izleyen vatanda?lar, ??pheli bir durum g?r?rlerse hemen g?venlik g??lerine haber veriyor. Ayr?ca d??ar?da ?al??an ?ok say?da akrabas? olan vatanda?lar, akrabalar?n?n 24 saat mahallelerini izlemesini sa?l?yor. Bu ?ekilde hem g?venlik tedbirleri en ?st seviyeye ??karken, gurbettekiler de mahallelerini kameradan takip edebiliyor.

G?venlik kameralar?na yans?yan g?r?nt?lerde duvarlar? boyayarak zarar verenler hemen emniyette bildirerek ihbar edildi. Mahallenin sokaklar?nda ya?anan bir kaza ise saniye saniye kameralara yans?d?. H?rs?zl?k vak'alar?nda b?y?k d???? oldu?unu s?yleyen vatanda?lar, uygulamadan ?ok memnun kald?klar?n? ifade etti.

Santral Mahallesi Muhtar? Yasemin Vatansever, "Mahallemizde 54 sokak var, biz bir proje ba?latt?k, vatanda?lar?m?z da buna destek verdi. Herkes kendi soka??na g?venlik kameras? yerle?tirdi. Herkes kendi b?t?esiyle kendi g?venli?ini sa?l?yor. Telefonlar?na y?kl? uygulamayla sokaklar?n? 24 saat izleyebiliyorlar. ??pheli bir durum g?r?rlerse bize foto?raf ve g?r?nt?y? at?yorlar, biz de bu g?r?nt?leri emniyetle payla??yoruz. G?venlik kameras?n? kurduktan sonra 3 olay? g?r?nt?leyip yetkililerle payla?t?k" dedi.

Soka??na g?venlik kameras? yerle?tiren Mehmet G?ne?, "Benim o?lum Almanya'da ?al???yor. Kurdu?umuz g?venlik kameras? sayesinde bizi ve mahalleyi 24 saat izleyebiliyor" ?eklinde konu?tu.