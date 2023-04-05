Bu meydan afet durumunda binlerce kişiye sığınak olacak

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" projesinde sona gelindi. Meydanın alt katları afet durumunda binlerce kişiye sığınak olacak şekilnde inşa edilecek.

Kestel Belediyesi'nin, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürüttüğü Meydan Kestel projesinde sona gelindi. Ekipler 7 bin metrekareden oluşan, içerisinde yer altı otoparkı, afet ihtimaline karşı sığınak, festival alanı, akıllı teknolojilerin bulunduğu aydınlatma ve sulama sistemlerini barındıran proje için 7 gün 24 saat çalışıyor. Yerin 8 metre derinine inilirken, 7 bin metrekare zeminde iyileştirme çalışması yapıldı. Ayrıca projenin zeminine ise toplamda 650 fore kazık çakılarak ve zeminin çok daha dayanıklı ve güçlü olması sağlandı.

Projede son dokunuşlar

Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden Meydan Kestel projesinde sona gelindi. 330 araçlık otopark ve sığınağın bulunduğu zemin kat yüzde yüz tamamlandı. Projenin meydan bölümünde ise taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan meydanın simgesi olacak olan Meydan Kestel yazısı da ilk kez ışıklı bir şekilde yanmaya başladı. Taş döşeme işlemlerinin ardından meydandaki yeşil alanların peyzaj çalışmaları gerçekleşecek.

“Nisan ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz”

Meydan Kestel projesinin bir meydandan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kentler, meydanlarıyla konuşulur, meydanlarıyla bilinir. Bizde ‘Meydan Kestel' projemizi güzel ilçemize kazandırarak, meydanıyla konuşulan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında, hem trafik sorununun, hem otopark sorununun önüne geçmiş ve modern, daha yaşanabilir bir meydana kavuşmuş olacağız. Projemiz Bursa'mızın en büyük meydanlarından biri olacak. İçerisinde yenilebilir, değişebilir, dönüşebilir, yeşil alanlar, kapalı otopark, festival alanı, elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak. Kısa bir süre önce 11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketini yaşadık. Ülkemiz ve şehrimiz biliyoruz ki deprem bölgesinde yer alıyor. Bu sebeple meydanımızın alt katında doğal afette binlerce vatandaşımızın başını sokabileceğimiz bir sığınakta yer alıyor. Rabbim burayı kullanmayı nasip etmesin ancak Kestel Belediyesi bir olarak üzerimize düşen önlem almaktır. Şuanda meydanımızda beton serme, taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ay ve yıldızımızın montajı tamamlandı. Meydan Kestel yazımız ışıklandı. İnşallah, Nisan ayı içerisinde projemizin açılışını gerçekleştirip hizmete başlamayı planlıyoruz'' diye konuştu.