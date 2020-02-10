Bu mobilyalar çocuklarınızla birlikte büyüyor

Özel tasarım olan mobilyalarda uygulanan sistemler sayesinde çocuklarla birlikte mobilyalar da büyüyebiliyor.

Çeyrek asıra yaklaşan sektör deneyimi ile çocuklar için özel tasarım mobilyalar üreten Moremo Mobilya, çocuklar için büyüyebilen mobilyalar üretiyor. Ailelerin aldıkları mobilyalarda kullanım kolaylığı ve kalite unsurlarına dikkat ettiklerini açıklayan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana; “Aileler, çocukların bir numaralı sosyal alanları olan odaları için mobilya alırken öncelikle ürünün sağlık ve güvenliğine dikkat ediyor. Firma olarak, bebek mobilyalarında kullanılan malzemelerin çocuk sağlığına uygun hammaddelerden üretilmiş olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Bunun dışında dikkat ettiğimiz bir diğer unsur da mobilyanın ne kadar süre kullanılmak istendiğidir. Alınacak mobilyayı çocuğun ilkokul dönemine kadar kullanmak isteyenler için 2k dolap, beşik ve şifonyerden oluşan bebek odaları tavsiye ediyoruz. Bebek için alınan mobilyayı 15-20 yaşına kadar kullanmak isteyen aileler için de büyüyen bebek odaları seçeneğini sunuyoruz” diye konuştu.

Sallanan karyolaların süresi çocuğun ayaklanması ile biter

Mobilyalarda öncelikli olarak malzemenin MDF ve lake boyalı olmalı gerektiğini vurgulayan Pervin Katana, 3 ya da 4 kapılı dolapların uzun vadeli kullanım imkânı sağlayacağının altını çizdi. İçerisine 90*190 ölçülerinde yaylı yatak koyulabilen büyüyen karyolaların tercih edilebileceğini belirten Katana; “Bebeklik döneminde üstündeki 2 komodin ya da şifonyer ve korkuluklarla kullanabileceğiniz karyolalar genç odasına dönüştürdüğünüzde rahatlıkla standart genç karyola ölçülerinde kullanım imkânı sağlayacaktır. Karyola altlarına ekleyebileceğiniz bazalar çocukların oyuncaklarını toparlamanıza, eşya koymanıza, dilerseniz 80*180 ölçülerinde yaylı yatak koyularak ilave yatak amaçlı kullanmanıza imkân sağlayacaktır. Tercih edeceğiniz büyüyen karyolalar sallanan olmamalıdır. Sallanan karyolaların kullanım süresi çocuğunuzun ayaklanmaya başladığı döneme kadardır. Bu dönemden sonra sallanan karyola kullanmak çocuğunuz için tehlikelidir” tavsiyesinde bulundu.

İkinci bebekte büyük kolaylık yaşanır

Şifonyer odanın ölçüleri uygun olduğu sürece tercih edilebilecek bir parça olduğunu kaydeden Pervin Katana, şifonyer alırken karyola üstündeki komodinlerin bir dönem sonra odada yer kaplayacağını ve çocuğun okula başladığı dönemde odasına çalışma masası eklenmesi gerekeceğinin de unutulmaması gerektiğine işaret etti. Çocuğun okul dönemi geldiğinde takıma çalışma masasını eklenilebileceğini aktaran Katana; “İkinci bebeğiniz olduğu zaman takımınıza karyola eleyebilirsiniz. Bebeğiniz henüz dünyaya gelmeden yapacağınız doğru mobilya tercihi ile 15-20 yaşına kadar çocuğunuzun rahatlıkla kullanabileceği mobilyalar alarak; sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik mobilya tercihi yapmış olacaksınız. Sağlık ve güvenliği dikkate almadan bilinçsiz olarak sadece görsele dayalı yapacağınız çocuk odası mobilyası tercihlerinizin bedeli ilerleyen dönemde çok ağır olabilecektir” şeklinde konuştu.