Bu okula TANAP piyangosu vurdu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nden (TANAP) 163 Bin TL'lik proje desteğini aldı.

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı II. Doğrudan Hibe Çağrısı için sunduğu “Büyükorhan Çok Programlı Lisesi TANAP ile gelişiyor ” isimli projesi kabul edildi ve hayata geçirildi. Proje kapsamında liseye verilen destekle konferans salonu restorasyon, kaynak atölyesi havalandırma, atölye elektrik panoları yenilenmesi, konferans salonu ses, görüntü ve ışık sistemleri yenileme, zeminin güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Okul Müdürü Abdullah Ateş' ''Öncelikle projenin yazılmasında büyük emekleri olan eski Okul Müdürümüz Serkan Türkmen'e çok teşekkür ediyorum. TANAP'ın gerçekleştirdiği proje sayesinde öğrencilerimize kaliteli ve donanımlı meslekî eğitim vereceğiz ve bundan yöre halkımız da yararlanacak" dedi.

. Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak 1850 kilometre uzunluğunda ana hat 20 ilden geçecek. Yunanistan sınırında son bulan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınmasına da katkıda bulunuyor.