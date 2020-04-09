Bu okulda öğretmenler koruyucu siperlik üretiyor

Mustafakemalpaşa'da bir lisede öğretmenler kendi imkanlarıyla koruyucu siperlik üretimine başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi maske, Hamzabey Bilim ve Sanat Merezi ve Hasan Celal Güzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de koruyucu siperlik üretiyor. Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Mustafakemalpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek üretim çalışmalarını inceledi ve korona virüs salgınını önlemede destek olmak amacıyla gönüllü olarak yapılan çalışmalardan dolayı okul yöneticileri ve üretimde görev alan öğretmenlere teşekkür etti.