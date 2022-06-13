Bu okulda önce 100'üzerinde farklı sabun ürettiler, sonra müze kurdular

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sabun atölyesinde öğrenci ve öğretmenler doğal katkılı sabun üretimi yapıyorlar. Okulda 100'ün üzerinde çeşit sabul üretildi.

Atölyede sabun yapımında portakal kabuğundan cevize, kantarondan papatyaya kadar birçok meyve ve bitkiden yararlanılıyor. Şimdiye değin renkli ve güzel kokulu sabunlardan 100'ün üzerinde çeşit imal edildi. Yenişehir Özel Eğitim I. ve II. Kademe Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, butik sabun yapımı etkinliğine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz'da etkinlikte sabun yapımı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayaz, okul müdürü, yönetici ve öğrencilerine teşekkür ederek projenin örnek olmasını diledi.

Okul Müdürü Hüseyin İnci, "Okulumuzdaki sabun müzemizde 150 adet farklı esanslarda doğal ve butik sabun var. Okulumuzda 2019 yılında sosyal etkinlik faaliyeti olarak başlayan sabun yapımı, 2022 de müzeye dönüştü. Laboratuar Hizmetleri Alanının (Tarım, gıda ve hayvan sağlığı) meslek derslerinde yağ analizlerinden sonra zeytin ve ayçiçeği yağlarından etkinlik amaçlı yapılan faaliyetler günümüzde müzeye dönüştürdük. Okulumuzda butik sabunları, atık yağ kullanmadan zeytin ve ayçiçeği yağları ile aromatik bitlilerin esansıyla yüzde yüz doğal olarak üretmekteyiz. Dikkat çekmesi için farklı sabun kalıplarımız var, onları kullanıyoruz. Bu faaliyetimizin logosu hazırlanarak, markalaşma için müracaat ettik” diye konuştu.