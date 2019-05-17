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Bu pazar dualarla açılıyor

Keles’te cuma günleri kurulan pazar, belediye hoparlöründen okunan Bereket duasıyla açılıyor.

Keles'te cuma günleri kurulan pazar, belediye hoparlöründen okunan Bereket duasıyla açılıyor.


Bursa'nın Keles ilçesinde cuma günleri kurulan pazarda tezgah açan esnaf, müftülüğün görevlendirdiği din görevlilerin ettiği duanın ardından satışa başlıyor. Dışarıda hoparlörden duayı duyan pazarcılar ise el açarak duaya amin diyor.


Keles'te pazar esnafı yeni uygulamadan memnun olduklarını, işlerinin daha bereketli geçmesi için tüm esnafın dua ettiğini söylediler.

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