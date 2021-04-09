Bu pide sadece şifalı otlarla yapılıyor

Bursa'da köylü kadınlar asırlardır dağdan topladıkları 10 çeşit otla yaptıkları pideyle şifa dağıtıyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı köyü kadınları atalarından öğrendikleri mancarlı pideyi ilk günkü tarifle yapıyor. Çakırlı köyünün arazilerinde yetişen 10 çeşit otla yapılan pide adeta şifa deposu. Her biri ilaç olan otlar, köyün kadınları tarafından bahçelerden toplanıyor. Toplanan bu otlar doğranıp zeytin yağı ve salçayla harmanlanıyor. Daha sonra kadınlar tarafından yoğrulan hamurların içine doldurulup odun ateşiyle ısıtılmış taş fırında pişiriliyor. Oldukça lezzetli olan bu pide aynı zamanda içinde bulunan 10 çeşit otla yiyene şifa oluyor.

Çakırlı köyü kadınları kurdukları dernekle bu pideyi herkese satıyor. Tadı güzel olan ve içinde tabiattan toplanan 10 çeşit ot bulunan pide büyük rağbet görüyor. Köylü kadınlar bu pideyi tanesi 5 liradan satıyor.

Atalarından öğrendikleri mancarlı pideyi taş fırında pişiren eden Çakırlı köyü kadınları, "Köyümüzün arazilerinde yetişen 10 çeşit otu toplayıp bu otları zeytin yağı ve salçayla harmanlıyoruz. Sonra açtığımız hamurun içine koyup zeytin odunuyla ısıttığımız taş fırında pişiriyoruz. Bu pideyi sadece kırda otların çıktığı zaman pişiriyoruz. Yılda 4 ay pişiriyoruz. Tam bir şifa kaynağı. Kurduğumuz dernek vasıtasıyla bu pideleri isteyen herkese tanesini 5 liradan satıyoruz" dediler.