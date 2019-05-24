Bu proje sayesinde ilçede herkes kitap okuyacak

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Sait Yılmaz İlkokulu, yeni öğretim yılında “Ailece ve okulca okuyoruz” projesini hayata geçirerek kitap okuma seferberliği başlattı.

Sait Yılmaz İlkokul Müdürü Murat Sönmez, ülkemizde okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu, gençlere okuma alışkanlığı kazandırma noktasında okullara büyük iş düştüğünü kaydetti.

Sönmez, “Biz de okul olarak başta öğrencilerimiz olmak üzere okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Ailece ve okulca okuyoruz' projesini hayata geçirdik. Okulda belirlenen okuma saatlerinde tüm okul öğrenci, öğretmen, idare ve hizmetli personeli kitap okuyor. Evde ise aileleri günlük en az yarım saat kitap okumaya teşvik ediyoruz. Öğrenciler ve aileler tarafından okunan tüm kitapların sayfa sayılarını her gün kaydedip, ay boyunca en fazla okuyan sınıfları öğrencileri ve velileri çeşitli şekillerde ödüllendiriyor ve teşvik ediyoruz. Kütüphane ziyaretleri ile öğrencilerimizde kütüphane bilinci oluşturuyoruz. Tüm öğrencilerimizin ilçe kütüphanemizin kayıtlı ve aktif birer kullanıcısı olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Ailelerin eğitimdeki rolünü çok önemsediğini söyleyen Okul Müdürü Murat Sönmez,"Proje başlangıcında öğrencilerin okumaya karşı tutumlarını belirlemek amacıyla bir anket uyguladık. Proje sonunda da aynı anketi uygulayarak kaydettiğimiz gelişmeyi bilimsel olarak belirlemek ve bilimsel bir yayın haline getirmek istiyoruz. Ailelerin eğitimdeki rolünü çok önemsiyor ve ailenin model olmadığı durumda eğitimin eksik kalacağını savunuyoruz" diye konuştu.