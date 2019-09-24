İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu sefer şirketler yarıştı

Bursa’daki şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlarla yapılan yarışmalar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bursa'daki şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlarla yapılan yarışmalar, heyecan dolu anlara sahne oldu. Has Tavuk, macera ve zeka yarışmalarında birinci oldu.


Bursa'da gerçekleştirilen Game of Colors'ta şirketler 4 farklı kategoride yarışmanın heyecanını yaşadı. Rekabetin doruğa ulaştığı yarışmalarda, eğlenceli anlara da sahne oldu. Macera, yetenek, zeka ve yetenek kategorilerinde ter döken Has Tavuk, macera ve zeka oyunlarında şampiyon oldu. Game of Colors 2019'da şampiyon olan takımlar Kıbrıs'ta lüks konaklama kazanırken, Seven Soul ve Jeyan Büyükburç konserleri ile program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.