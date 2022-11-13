Bu takımdaki sporcular kitap okumadan maça başlayamıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, çocukları kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli uygulamaları devreye sokmaya devam ediyor. Daha önce hayvan barınağında yaptığı, kitap okumadan hayvanların görülemediği uygulama sayesinde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışan belediye, şimdi de spor kulübü öğrencilerine önce kitap okuyup sonra spor yapma uygulaması başlattı. Projede spor yapmak ve müsabakaya çıkmak için önce mecburen kitap okumak zorunda kalan öğrencilere, kitap okumayı sevdirmek amaçlanıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü'nde basketbol eğitimi alan çocuklarla birlikte kitap okuyan Başkan Mehmet Kanar, ardından çocuklarla birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmedi. Çocukların önce zihinlerini sonra bedenlerini çalıştırdıklarını kaydeden Başkan Kanar, "Amacımız Mustafakemalpaşalı çocuklarımıza kitap okuma kültürünü aşılamak ve hayatlarının her alanında bu alışkanlığı sürdürmeleri" dedi.

Çocuk yaşlarda başlayan kitap okuma alışkanlığının yaşamları boyunca eğitim, iş ve sosyal hayatlarına sağladığı değerli katkıya dikkat çeken Mehmet Kanar, “Hayvan barınağını ziyaret ederek can dostlarımız keyifli vakit geçirmek isteyen öğrencilerimiz artık kitap okumadan onlarla zaman geçiremiyorlar. Bu güzel ve ilgi çeken uygulama şimdi spor kulübümüzde eğitim alan öğrencilerimiz için de geçerli oldu. Önce kitap sonra spor. Bu önemli alışkanlığı belediyemizin tüm birim ve etkinliklerinde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Kanar, bir yandan çocukların bugünün gerçeği olan teknoloji ve dijital dünyadan geri kalmamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da onların kitap, felsefe, bilim, sanat ve sporla büyüyüp yetişmelerine öncelik verdiklerini dile getirdi.