Bu turnuva ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor

Bursa Alaşarköy Mahallesi'nde düzenlenen futbol turnuvası, gelirini üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayacak.

Bursa'da Alaşarköylüler düzenledikleri futbol turnuvasını sosyal sorumluluk projesi haline getirdi. Proje kapsamında Mahalleli hem spor yapıyor hemde semtlerindeki üniversite öğrencilere yardım ediyor. Proje sahibi Alaşar Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu, amaçlarının mahallelerindeki birlik ve beraberliği pekiştirmek ve sosyal sorumluluk projelerinin çeşitliliğini arttırmak olduğunu açıkladı. Platform, düzenledikleri bu tarz faaliyetlerin örnek olmasını ve ülkemizde benzer uygulamaların yapılmasında öncü olmak istediklerini, sözlerine ekledi.

Alaşar Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu'nun organize ettiği turnuvaya katılımlar bireysel yapılıyor. Turnuvaya şu anlık sadece Alaşarköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar kayıt yaptırabiliyor. Katılım bedeli kişi başı 20.00 TL. Toplanan gelir ise ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek için kullanılacak. Futbol turnuvası 6-9 Haziran'da gerçekleştirilecek, son kayıt tarihi ise 3 Haziran.