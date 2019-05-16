Bu turnuvada herkes şampiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladığı protokol kapsamında yapılan ve kaybedenin olmadığı voleybol şenliği, 17 ilçeden 55 takım ve 550'ye yakın öğrenci ile gerçekleştirildi.

Bursa'da sporu tabana yaymak, istisnasız her çocuğu oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşturmak amacıyla yapılan Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen voleybol şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan şenliğe, 17 ilçede daha önceden düzenlenen mini voleybol turnuvaları sonucu belirlenen 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan kız ve erkek takımları katıldı. 17 ilçedeki 35 okuldan, 55 takım ve 550'ye yakın kız ve erkek öğrencinin katılımıyla müsabakadan çok şenlik havasında geçen etkinliğin kaybedeni olmazken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların heyecanına ortak oldu. Ceketini çıkarıp, sahaya giren Başkan Aktaş, sıcak havaya rağmen çocuklarla birlikte voleybol oynadı.

Spor yaşam biçimi olmalı

Yeni neslin daha sağlıklı ve sporcu bireyler olması, sporu yaşam biçimi haline getirmeleri için bu tür spor etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Voleybol şenliğimiz de voleybolu sevdirmek amacıyla yapıldı. Çocuklarımızı yarıştırmaktan ziyade onların spor ile dolu bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. Bu sayede, birbirleri ile iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma, nesne kontrolü ve alan farkındalığı gibi özelliklerini geliştirebilecekler. Büyükşehir Belediyespor voleybol takımımızın gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer alacak olmasıyla voleybol sporu Bursa'mızda 20- 30 yıl öncesindeki gibi ciddi gelişim gösterecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz de o takıma yükselmek için hedef koyacağı bir alan olacak. Ben şenliğin amacına ulaştığını düşünüyorum. Katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.