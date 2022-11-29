Bu yarışmanın kazananı 'çevre' oldu

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği atık pil yarışması çerçevesinde 1 yılda toplanan atık pil, 2 günde toplandı. 2 günde 441 kilogram pil atığı toplanan yarışmada ilk 3'e giren sınıflara ödülleri teslim edildi.

Rekorla sonuçlanan atık pil yarışması sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve beraberindeki heyetle birlikte 52 kilo 639 gram ile en fazla atık pil toplayan öğretmenleri Songün Türkyılmaz için yarışan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2F sınıfını ziyaret etti. Başkan Alper Taban, "Her türlü atık olarak ifade edilen maddeler ilgili tesislere gönderilerek tekrar geri dönüştürülüyor. Ayrıca doğaya da zarar vermemiş oluyor. Aynı zamanda da yeniden ekonomiye de kazandırılmış oluyor. Yine pil yapımı gibi hedefle kullanılıyor. Ancak bunları sokağa attığımızda zarar oluşturmuş oluyoruz. Biz de doğamızı ve çevremizi koruyabilmek ve temiz tutabilmek adına sizlerin de desteğiyle bu çalışmaları yapmış oluyoruz" dedi.

Konuşma sonrası Başkan Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ödül ve hediyeleri teslim etti.