Bu yıl da çocukların karne hediyesi Limak Enerji'den

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine özel olarak hazırlanan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı, şirketin hizmet verdiği 4 ilde çocuklarla buluştu. Karne sevincine bu yıl da ortak olan Limak Enerji, çocukların yaz tatilini eğlenceli ve enerji dolu bir şekilde geçirmesini sağlıyor.

Limak Enerji, çocukların yaz tatilinde hem keyifli zaman geçirmesi, hem de bilgi edinmesi amacıyla hazırladığı Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çocuklara hediye etti. Sürdürülebilir bir gelecek için çevre şuurunun küçük yaşlarda oluşturulması maksadıyla hayata geçirilen proje, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını eğlendirerek öğretiyor. Her yıl güncellenen bir içerikle sunulan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabında çocuklar güneş, jeotermal, su, rüzgâr ve biyogaz enerjisi konularında bilgi sahibi olurken, sağlıklı bir gelecek için yenilebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik kitapta öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek, öğretici aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, rüzgar gülü yapımından uzay istasyonuna kadar çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri de görebiliyor ve tasarruf ederek aile bütçesine nasıl katkı sağlayabileceklerinin farkına varıyorlar.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın da sıkça üzerinde durduğu yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtan proje ile enerji kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiği miniklere anlatılıyor. Yaz tatili dönemi için 3000 Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını öğrencilere dağıtan şirketin bu projesi ile ilgili görüşlerini paylaşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarda 2023'e kadar elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının üçte ikiye yükseltilmesi hedefleniyor. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere enerji sağlanmasında gün geçtikçe yerli ve yenilenebilir kaynakların önemi artıyor. Bu kaynakları daha verimli kullanarak millî ekonomimizi destekleyebiliriz. Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı Projesi ile yerli ve millî enerji Hedeflerine bir katkı koymayı hedefliyor, dünyanın en büyük meselelerinden birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla ilgili çocuklarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığımız bu kitabı anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize hediye ederek, çocuklarımızın karne sevincini paylaşıyoruz.” dedi.

Şirket bugüne kadar yaklaşık 18 bin Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yanı sıra Kars, Antalya ve Afrika'da yer alan Tanzanya'daki öğrencilerle buluşturdu. Limak Enerji, yaz tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını ve boya kalemlerini müşteri işlem merkezlerinde miniklere hediye etmeye devam edecek.