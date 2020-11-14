Bu yoldan geçen bir daha geliyor

Bursa'nın Kestel İlçesindeki Çınarlı Yol sonbaharın gelmesiyle birlikte fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. Bir süre önce sel felaketinin yaşandığı Dudaklı Mahallesi'nde sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin her tonunun göründüğü renk cümbüşü yaşanıyor

Bursa'nın Kestel İlçesinde bulunan Dudaklı Mahallesi'nde sonbahar mevsimin bütün güzellikleri yaşanıyor. Gölbaşı Barajı'nın yanında yer alan bölgedeki doğal güzellikler, görenleri hayran bırakıyor. Özellikle bölgede yer alan Çınarlı Yolda, yaprakları sararan ağaçlar, misafirlere ayrı bir güzellik sunuyor. Dudaklı Mahallesi'nde gezenler kartpostallık manzarayı izlerken bir taraftan da bol bol fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.