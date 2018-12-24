Budama dönemini tarlada kurdele keserek başlattılar

Bursa'nın İznk ilçesinde çiftçiler meyve ağaçlarını budamaya törenle başladı. Tarlada kurdele kesilerek budama dönemi açıldı.

Güney Marmara'nın tarım ambarı olan İznik ovasında nektar (şeftali) bahçelerinde budama dönemi başladı. İznikli çiftçiler, alışılmışın dışında bir uygulamaya imza atarak, tarlada kurdele kesti. Çiftçi İbrahim Bektaş, "Market, mağaza açılışlarını görüyoruz. Kurdele kesiyorlar. Biz de yeni sezona başlangıç için tarlada kurdele keselim istedik. Güzel de oldu. Bir ilke imza atmış olduk" dedi.