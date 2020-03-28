BUDO bazı seferlerini Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal etti

BUDO, Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma ve pazar günleri Mudanya-Eminönü arasında yapılacak sefer sayılarını da geçici bir süre ikiye indirdiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri internet sitesinden yapılan açıklamada yarın saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.