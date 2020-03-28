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BUDO bazı seferlerini Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemleri arttırmaya devam ediyor.

BUDO, Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma ve pazar günleri Mudanya-Eminönü arasında yapılacak sefer sayılarını da geçici bir süre ikiye indirdiğini açıkladı.


Bursa Deniz Otobüsleri internet sitesinden yapılan açıklamada yarın saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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