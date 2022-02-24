BUDO seferleri iptal

BUDO'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Saat 15.55'daki Armutlu (İhlas) - (Bursa Mudanya), saat 17.00'da ki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19:30'da ki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir."