İhlas Haber Ajansı

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BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava şartları sebebiyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.


BUDO'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Saat 15.55'daki Armutlu (İhlas) - (Bursa Mudanya), saat 17.00'da ki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19:30'da ki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir."

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