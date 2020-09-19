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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.


Alınan bilgiye göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları yüzünden yapılamadı. Ayrıca BUDO'nun 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildiği açıklandı

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