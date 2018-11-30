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BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildiMarmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi


Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:


07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)


09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)


11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


İDO'da iptal olan seferler şöyle:


07.00 - Yenikapı-Bandırma


07.01 - Yenikapı-Bandırma


07.30 - Bursa-Yenikapı


07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı


07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa


08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa


10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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