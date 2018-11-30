Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Yenikapı-Bandırma

07.01 - Yenikapı-Bandırma

07.30 - Bursa-Yenikapı

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy