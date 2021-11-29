BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi

19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi