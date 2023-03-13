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BUDO'da seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:


"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."

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