BUDO'dan 1 bilet alana 2. bilet yarı fiyatına

4 Şubat Pazartesi ile 31 Mart Pazar tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile BUDO'dan 1 tam bilet alan bütün yolcular, 2. biletini yarı fiyatına satın alabilecek.

Kampanya, ‘Mudanya - Armutlu / Armutlu - Mudanya' seferleri hariç bütün hatlarda, tüm seferlerde ve tüm günlerde geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen BUDO yolcuları, ‘BUDO' boşluk ‘Ad Soyad' boşluk ‘T.C. kimlik numarası' yazıp 3172'ye mesaj yollayarak kampanyaya dâhil olabiliyorlar. İlk tam biletini alıp kullanan yolcular, kendilerine gönderilen indirim kodu ile 31 Marta kadar 2. biletini 34 TL yerine sadece 17 TL'ye alabilecekler.