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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.


BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;


09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


09:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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