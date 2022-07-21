İhlas Haber Ajansı

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BUDO'nun iki seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), teknik arıza nedeniyle yarın öğleden sonra Bursa ve İstanbul’dan yapılacak iki seferin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), teknik arıza nedeniyle yarın öğleden sonra Bursa ve İstanbul'dan yapılacak iki seferin iptal edildiğini duyurdu.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda iki seferin teknik arıza nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, “22.07.2022-13.30 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 22.07.2022-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi teknik arıza nedeniyle iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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