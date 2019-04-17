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BUDO'nun Mudanya-Büyükçekmece seferleri sona eriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.


BURULAŞ'A bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcumuz, BUDO olarak yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz Mudanya-Büyükçekmece hattındaki seferlerimiz 21 Nisan Pazar günü gece yarısından sonra yapılmayacaktır. Düzenli olarak bu hatta seyahat eden yolcularımızın "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul'a veya Mudanya'ya erişebileceğini hatırlamak isteriz. Bugüne kadar hatta seyehat ederek BUDO hizmeti almış yolcularımıza teşekkür ederiz” denildi.

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