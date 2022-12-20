BUDO'nun tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
"7.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
8.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" bilgisi verildi.