İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büfe hırsızları polisten kaçamadı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir büfeye girerek 50 paket sigara ile 700 TL para çaldıkları iddia edilen yaşları küçük iki kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir büfeye girerek 50 paket sigara ile 700 TL para çaldıkları iddia edilen yaşları küçük iki kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.


Olay önceki gece yarısı Muradiye Mahallesi 1 Nolu aralık üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Gece saatlerinde büfeye giren kişi yada kişiler büfeden 50 paket sigara ile 700 TL para alarak kayıplara karıştı. Büfenin soyulduğunu fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını takip ederek yaşları küçük iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde sigaraları boş bir tarlaya attıklarını belirleyen polis, sigara paketlerini boş arazide buldu.


Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan B.Ü.T. (16) ve K.K. (17) daha sonra adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.