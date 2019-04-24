BUİGDER internet yasası için harekete geçti

Toplantıda oluşturulan komisyonlarla bu yıl çıkarılması beklenen internet kanunla ilgili çalışmalara başladı.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (BUİGDER), ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. Başkan Mesut Demir, başkan yardımcısı Bahar Görgün, sayman Aydın Gümüş, genel sekreter Murat Bilir ve üye Esat Kaplan oldu.

Toplantıya konuk olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çıkarılması planlanan internet yasasının son durumu ile ilgili bilgi verdi. İnternet kanununun çıkarılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Nuri Kolaylı, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği ile de bu konuda birlikte hareket edeceklerini söyledi. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir de, internet yasasının günümüz şartlarında geç kalınmış bir yasa olduğunu ifade ederek, "İnternet yasası ile ilgili çalışmaların yapılacağı Hukuk Komisyonu'nu kurduk. BUİGDER Hukuk Komisyonu, çalışmalarına bugün itibariyle başlıyor. TBMM'de komisyonlarda bekleyen internet yasasına katkı sağlayacak çalışmayı hazırlayarak ilgili bakan ve milletvekilleriyle paylaşacağız. Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile mesleki tüm çalışmalarda birlikte hareket etmek istiyoruz" dedi. Yönetim kurulu ilk toplantısında 4 komisyon oluşturuldu. BUİGDER Halkla İlişkiler Komisyonu başkanlığına Bahar Görgün, BUİGDER Mali Hizmetler Komisyonu başkanlığına Aydın Güneş, BUİGDER Hukuk Komisyonu başkanlığına Murat Bilir ve BUİGDER Etkinlikler Komisyonu başkanlığına Esat Kaplan getirildi.

Toplantıya Başkan Mesut Demir'in yanı sıra Bahar Görgün, Murat Bilir, Esat Kaplan, Aydın Güneş, Canan Yılmaz, Serkan Yetişmişoğlu, Sümeyye İnan katıldı.