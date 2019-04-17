BUİGDER'de Mesut Demir dönemi başladı

Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime giren Mesut Demir, başkanlık koltuğuna oturdu. Demir, geleneksel gazeteciliğin dijitale dönüşmeye başladığı bu süreçte BUİGDER'in amiral gemi olma özelliği taşıdığını söyledi.

Olağan Genel Kurulu Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde derneğin kurucu üyesi Mesut Demir, başkanlık koltuğuna oturdu. Divan başkanlığını Özcan Yazıcı'nın yaptığı genel kurulda konuşan BUİGDER Başkanı Mesut Demir, "İnternet gazeteciliği mesleğinin ilerlemesi ve gazetecilik ilkelerine göre yürütülmesine katkı koymak maksadıyla 2012 yılında kurulan derneğimizde 5. Olağan Genel Kurulu'muzu gerçekleştiriyoruz. Geleneksel gazeteciliğin dijitale evrilmeye başladığı bu süreçte BUİGDER bir amiral gemi olma özelliği taşıyor. Bursa'nın internet gazeteciliğindeki ilk meslek örgütü olan derneğin çıtasını yukarı çekmek için tüm üyelerin katılımı ve ortak akıl ile çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Derneğimize kurulduğu günden bu yana katkıları olan başkan, yönetim kurulu üyesi ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Derneğin başarısını daha yükseklere taşımak için bayrağı teslim aldıklarını dile getiren Başkan Mesut Demir, "Meslek örgütleriyle iş birliği içinde güçlü bir platform oluşturarak günümüzün olmazsa olmazı haline gelen internet yasasının bu yıl yasalaşması için Ankara'da ciddi lobi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu yıl çıkması öngörülen internet yasası ile ilgili söz sahibi bir dernek profiline sahip olacağız. BUİGDER olarak, öncülük görevini sürdürerek, internet haber sitelerine pusula olmaya devam edeceğiz. Dernek, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve işbirlikleriyle Bursa'da adını daha etkin bir biçimde duyurma şansına da sahip olacağız. Genel kurulumuzun derneğimize, internet medyası camiasına ve Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mesut Demir başkanlığındaki BUİGDER yönetimi şu isimlerden oluştu: Esat Kaplan, Bahar Görgün, Aydın Güneş, Murat Bilir, Canan Yılmaz, İlker Türker, Serkan Yetişmişoğlu, Bekir Uğur Gür, Sümeyye İnan. Denetleme Kurulu; Osman Tüysüz, Hüseyin Altınırmak, Emine Pınar Turan, Ersel Nalbant, Muhammed Rasim Altın, Gülcan Tekin.