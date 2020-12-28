Buikad Başkanı Eroğlu: “Önce üretim gücü arttırılmalı”

Oya Eroğlu, açıklanan 2021 asgari ücret rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu; “Biz üretim gücümüzü yükseltmek, ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin katma değerini arttırmak zorundayız. Asgari ücret meselesi, işte tüm bunları başardığımız zaman kendiliğinden çözülecek bir sorundur” dedi.

Yeni açıklanan 2825 liralık asgari ücreti değerlendiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Türkiye'nin ve dünya ekonomisinin Covid-19 salgını nedeniyle düzeltilmesi uzun yıllar sürecek önemli bir sarsıntıdan geçtiğine işaret etti. Böylesine istikrarsız bir ortamda işçi ve işveren tarafının mağdur olduğunun altını çizen Başkan Av. Oya Eroğlu; “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önceki yıllarda yapılan her türlü değerlendirmenin haklılık payı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak içerisinde bulunduğumuz koşullar normal bir değerlendirme ile açıklanamaz. Bu yüzden yüzde 21'lik asgari ücret zammının öncelikle hem işverenlerimize hem de işçi dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diliyoruz ki sağlık koşulları yeniden normale dönsün, sanayi çarkları eskisi gibi dönmeye başlasın. Daha fazla sipariş gelsin, işverenimiz daha çok iş alsın. İşçimiz de alın terinin karşılığını en iyi şekilde alabilsin” diye konuştu.

Asgari ücret üzerinden yaşanan tartışmaların gereksiz olduğunu belirten Oya Eroğlu; “Burada asıl meselenin yıllardır gözden kaçırıldığını düşünüyorum. O mesele de üretim gücüdür. Biz üretim gücümüzü yükseltmek, ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin katma değerini arttırmak zorundayız. Bunları yapmadan ne işçimiz ne de işverenimiz istediği rakamları kazanabilecektir. Ekonomimizde yaşanan bu kısır döngüyü aşmalı ve dünya ekonomi liginde yukarılara çıkabilmenin hesaplarını yapmalıyız. Yurt dışı pazarında ‘Türk Malı' olgusunu daha iyi anlatabilmek, yeni müşteriler ve pazarlar tespit etmek, buralara ihracat yapmak ve ürünlerimizi daha yüksek fiyatlara satabilmek için çalışmamız gerekiyor. Asgari ücret meselesi, işte tüm bunları başardığımız zaman kendiliğinden çözülecek bir sorundur” dedi.

Türkiye'de halen bir kısım işverenin işçi bulamamaktan şikayet ettiğini, bir kısmın işverenin de iş yapamamaktan yakındığını aktaran BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu; “Ülkemizde maalesef doğru bir çalışma ağı da kurulamıyor. Zaman zaman basına yansıyan personel bulamayan sanayicilerimizi görüyoruz. Asgari ücretin 2-3 katını verse de çalıştıracak personel bulamayan işverenlerimiz var. Diğer yandan da işçisi olan ancak yeteri kadar sipariş alamadığından yakınan işverenlerimiz de var. Demek ki bizim nitelikli ve eğitimli personel sorumuz da mevcut. Doğru yatırım, planlama ve akıllı projeler ile aşılamayacak hiçbir sorun yok” şeklinde konuştu.