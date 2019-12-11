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Bük köy maden faciası unutulmadı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan Bük köy maden faciası, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan Bük köy maden faciası, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.


10 Aralık 2009'da yaşanan Mustafakemalpaşa Bük Köy maden faciası unutulmadı. Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nihat Hanay, “Acıları ilk günkü gibi o kara günü hiç unutmadık. Tüm ülke genelinde maden şehitlerini anıyoruz. Bu yasanın kapsamlı bir şekilde tekrar ele alınması mağdur olan çocuklarımız iş istihdamı sağlanması ve gerekli bakanlıklara yaptığımız müracaatları tekrar değerlendirilmesini talep ederiz. Çıkarılan bu yasa maden şehitleri evlatları üniversite okuyup resmi kurumlarda temizlik işçisi olarak alınması bizleri derinden üzdüğü gibi bu çıkarılan yasadan tekrar değerlendirilmesini ve çocuklarımız üniversitelerde branşlarda iş istihdamının sağlanması 5510 Maddenin geçici 66. Maddesinin genişletilmesini talep ediyoruz. Bu acılı günümüzde maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu günümüzde taleplerimizin yerine getirilmesini rica ediyoruz” dedi.

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