Bulaşık parlatıcısı içen bebek hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulaşık parlatıcısı içen bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Seçil Sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Zümra M., evde oynarken yerde unutulan bulaşık parlatıcısını içti. O sırada annesi Emine elinden alarak bebeğini kurtardı. Fenalaşan bebek, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebek müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.