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Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden Başkan Erdem'e ziyaret

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyeti, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek yapılacak seçimler öncesi destek istedi.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyeti, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek yapılacak seçimler öncesi destek istedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi temsilcileri ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ı ağırladı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Şumnu İl Başkanı Aysel Rufad, Kaolinovo Belediye Başkanı Nida Ahmedov, Kaolinovo Belediye Başkan Yardımcısı Türcan Ferad, Hak ve Özgürlükler Hareketi Marmara Temsilcisi Lütfü Özgür, Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa Temsilcisi Taner Çavuş'un hazır bulunduğu ziyarette 4 Nisan 2021'de Bulgaristan'da yapılacak seçimler ele alındı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Şumnu İl Başkanı Aysel Rufad, seçimler öncesi seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerdeki idareciler ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Aysel Rufad, seçimler sırasında ihtiyaç duyulan konularda lojistik destek beklediklerini dile getirdi.


Seçimler ve izlenecek süreç hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa'daki seçmen yoğunluğuna dikkat çekti. Yüksel Özkan, sandıklarda oy kullanacak olan kişilerin mutlaka 9 Mart'a kadar dilekçe doldurarak Sofya Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri gerektiğini söyledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem seçimlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

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