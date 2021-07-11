Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'da yapılan Genel Seçimler için Türkiye'deki oy verme işlemleri başladı. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde Orhangazi'de Tuna İlkokulu'nda da sandık kuruldu. Balgöç Orhangazi şubesinin koordinasyonunda Orhangazi'deki çifte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için sandığa koştu.

Bulgaristan seçimleri için Orhangazi'de oy verme işlemi Tuna ilkokulunda kurulan sandıkta başladı. Nisan ayında yapılan ancak hükümet kurulamadığı için erken seçim kararının alındığı Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için Türkiye'nin bazı bölgelerinde sandık kurulmuştu. Nisandaki seçimlerde oylarını Yalova'da kullanan Orhangazili çifte vatandaşlar için bu kez Orhangazi'de sandık kuruldu. Balgöç Orhangazi Şubesinin koordinasyonu ile Tuna İlkokulunda yapılan oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek. Orhangazi'de yaklaşık 2 bin çifte vatandaş bulunuyor. Balgöç Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim Orhangazi'deki çifte vatandaşların şu ana kadar oy verme işlemine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.