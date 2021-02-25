Bulgaristan'daki seçimler için destek istediler

Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret eden Mestanlı, Eğridere, Cebel ve Koşukavak belediye heyetleri, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde

Bursa'da oy kullanma işlemleri için lojistik destek istedi. Başkan Erdem de seçimlerden seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerinin heyecanı soydaşların yoğun olduğu Bursa'da da yaşanıyor.

8 sandığın kurulacağı Bursa'da çifte vatandaşlık hakkı bulunan seçmenler için, Bulgaristan'dan gelen heyet Bursa'da seçim çalışması yürütüyor. Mestanlı, Eğridere, Cebel ve Koşukavak bölgelerinden gelen heyet, Bursa temasları sırasında Nilüfer Belediyesi'ni de ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem ile Nilüfer Barış Meclisi'nde bir araya gelen Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban, Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali, Koşukavak Belediye Başkan Vekili Abidin Hacı Mehmet ile CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yapılan çalışmaları ele aldı.

Bursa'nın göçmen nüfusunun yoğun olduğu illerin başında geldiğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “4 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak parlamento seçimleri Bursa'da yaşayan soydaşlarımız için de önemli. Bu nedenle bizim için de önemli. Bu seçimlerin Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi için önemini de biliyoruz. Seçimde Türkiye'de açılacak 35 sandıktan 8'i Bursa'da olacak. Bizler de seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden gelen lojistik desteği sağlayacağız. Sandıktan demokrasinin çıkması en büyük temennimiz. Bölgede yaşayan soydaşlarımızın da parlamentoda yer alması temsiliyet noktasında bizim de en büyük dileğimiz. Seçim çalışmalarında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Başkan Erdem'in ardından söz alan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Nilüfer Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederken “Özellikle 1984'ten sonra yaşanan zor zamanların geri dönmemesi için Bulgaristan'daki siyasi varlığımızı ve gücümüzü artırmalıyız” diye konuştu.

Geçmişte Avrupa Parlamentosu'nda görev alan eski Bulgaristan Milletvekili ve Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali de “Bizler Avrupa Parlamentosu'nda söz alırken 550 milyonluk Türk dünyası adına da konuştuğumuzun farkındaydık. Vatanımız Bulgaristan olsa da anavatanımız Türkiye. Tükiye'de Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 350 bin civarında çifte vatandaş olan soydaşımız var. Bu nüfusun büyük bölümü ise Bursa'da yaşıyor. Bu açıdan Bursa, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarını savunabilmemiz açısından en önemli kent. Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan soydaşlarımızın önüne konulan tüm kısıtlamalara ve zorlukların birlikte üstesinden geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban da “İyi günde de kötü günde de hep yanımızda olan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hedefimiz Bulgaristan'da iktidarın parçası olmak, Nilüfer Belediyesi ve değerli dostumuz Başkan Turgay Erdem'in Bursa'da yaşayan soydaşlarımızın sandıkta demokratik haklarını kullanmaları konusunda yine rol alacağından kuşkumuz yok” diye konuştu.

Seçimler ve izlenecek süreç hakkında açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da, Hak ve Özgürlükler Hareketi muhalefette olduğu sürece Bulgaristan'da yaşayan Türklerin meselelerini dile getirmesi mümkün değil. Bizler yerel yönetimlerin de desteği ile 4 Nisan'da organize bir şekilde, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin seçim stratejileri doğrultusunda seçimlerin sağlıklı, ulaşılabilir ve güvenli olması elimizden geleni yapacağız” dedi.