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Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı BUÜ'de konuşulacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bulgaristan’dan mecburi göçün 30.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bulgaristan'dan mecburi göçün 30. yılında gerçekleştirilecek özel programa ev sahipliği yapacak.


Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yıldönümü; Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Diplomasi Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek programda konuşulacak. Yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin konuşmacı olarak yer alacağı programda fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimleri de yer alacak.


İki oturum şeklinde yürütülecek programın ilk oturumunda emekli Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu, Prof. Dr. Zeynep Zafer ve Dr. Ahmet Hasan konuşmacı olarak yer alacak. İkinci oturumda ise Prof. Dr. StoyanDinkov, Doç. Dr. Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem ve Mehmet Türker yer alacak.

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