Bulut; AVM Esnafın Olacak

Cumhur İttifakı Ak Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut, Gemlik Merkezinde bulunan ve uzun zamandır rantabl anlamda kullanılmayan AVM'nin revizyondan geçirilerek yeniden esnafa kazandırılacağını belirtti.

AVM içinde ve çevresinde de inceleme yapan Bulut'a Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam'da eşlik etti.

Dışa açık bir AVM olacak

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ''Gemlik'in iyi bir vizyona ve iyi bir sunuma ihtiyacı var. İş hayatım boyunca, en iyi yaptığım iş de marka değerini yükseltmek ve elimizdeki imkanları da daha rantabl kullanmaktır. Gemlik Cius AVM, bu düzeniyle doğrudan esnafa ve alışverişe hitap etmiyor. Biz AVM'yi yeniden revize ederek dışa açacağız. Esnaf için kullanımı daha olumlu olacak. Gemlik'in gerçek anlamda alışveriş merkezini Gemlik Cius AVM içerisinde oluşturacağız.

Belediye sadece rutin hizmet yapmaz

Bizler biliyoruz ki, yerli esnaf canlanırsa, Gemlik ekonomisi canlanır. Bu nedenle yeni oluşturacağımız AVM düzeninde önceliği Gemlik esnafına vereceğiz. Gemlik Belediyesi için de daha uygun bir yer yapmayı planlıyoruz. AVM projemizde de, tüm projelerimiz gibi önceliği Gemlik'e verdik. Gemlik'te yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak gibi zorunluluğumuz var. Bizlerin düşüncesinde belediye, sadece rutin belediye hizmetlerini veren kurum değil, ilçesinde yaşayan vatandaşların her anlamda yanında olan kurumdur'' dedi.