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Bulutların dansı büyüledi

Bursa’da havanın lodoslu olması sebebiyle bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şölen görenler büyüledi.

Bursa'da havanın lodoslu olması sebebiyle bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şölen görenler büyüledi.


Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı Bursa'da sıcaklık ise en yüksek 15 derece olarak ölçülüyor. Sabah saatlerinde Bursa'da gökyüzünde görülen bulutlar ise görenleri hayran bıraktı. Bulutlar arasında gün doğumuyla birlikte gökyüzü mavi ve turuncu bir hal alırken, görenler telefonlarına sarılarak bu anları görüntüledi. Bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şöleni görenler büyülendi.

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