Bulutların üzeri böyle görüntülendi

Bursa'da yaklaşık 1 haftadır yağmur ve gökyüzünü kaplayan bulutlar hayatı etkilerken, dron ile görüntülenen bulutların üzeri ise insana huzur veriyor.

Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen Uludağ'daki kar kalınlığı 1 metreye yakın. Şehir merkezindeki hava sıcaklığı ise gece 6-7 dereceleri gördü.

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan yağmur ve bulutlar sebebiyle, insanlar güneşin ısıtan yüzüne hasret kaldı. Bursa'nın çeşitli noktalarından kaldırılan dronla çekilen görüntüler ise insana huzur veriyor.

Yaklaşık 600 metre yüksekliğe kadar çıkan dron, güneşin ışıldayan yüzünü bulutların arasında görüntüledi.